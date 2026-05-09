La vittoria del Torino in rimonta, 2-1, contro il Sassuolo, grazie alle reti di Simeone e Pedersen può dare fiducia soprattutto in vista del derby contro la Juventus, che si disputerà tra due settimane. I granata salgono a quota 44 punti, eguagliando lo score della scorsa stagione con ancora due gare da giocare. Intanto sui social i giocatori granata hanno celebrato la vittoria.

Simeone

Njie

https://www.instagram.com/p/DYGBC_HAhUQ/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA== Autore del momentaneo pareggio, il solito Simeone si lascia andare festeggiando con un post sui social la vittoria, il gol e il premio di MVP. Il Cholito, prima del gol di testa su assist di Ebosse, aveva anche colpito una traversa.https://www.instagram.com/p/DYHRboniJXV/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA== "Contento per i 3 punti della squadra, e grato per la mia seconda da titolare in Serie A. Il vostro supporto significa tanto per me. Continuerò a dare tutto per voi". Così Alieu Njie, alla sua seconda dall'inizio in questa stagione in campionato, ha commentato la vittoria contro il Sassuolo. L'attaccante svedese nella prima frazione ha sfiorato il gol in più occasioni: prima ha colpito una doppia traversa con la palla che si è fermata sulla linea, poi a porta vuota a sparato alto con un colpo di testa, ma ha comunque fornito una buona prestazione.