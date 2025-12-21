Baroni e Grosso sciolgono le riserve. Le decisioni dei due tecnici sono ufficiali: da una parte il tecnico dei padroni di casa conferma il 4-3-3, mentre dall'altra l'allenatore granata disegna il 3-4-1-2. L'assenza di Coco, impegnato nella Coppa d'Africa, viene rimpiazzata da Tameze. Tra i pali c'è Paleari, ancora panchina per Israel. Non c'è Casadei, gioca Gineitis a centrocampo. In avanti spazio alla coppia Adams-Zapata.
PREPARTITA
Torino-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Paleari titolare, Tameze in difesa
Le scelte ufficiali dei due tecnici
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Volpato, Cheddira, Laurienté. All. Grosso.
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Tameze, Maripan, Ismajli; Pedersen, Asllani, Gineitis, Lazaro; Vlasic; Adams, Zapata. All. Baroni.
