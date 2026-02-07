Torino, segnali positivi da Savva: i dettagli sul suo recupero

Segnali positivi per Zanos Savva. Il giocatore cipriota sta recuperando dal suo lungo infortunio e potrebbe essere vicino il suo rientro in campo. Arrivato al Torino nell'estate del 2023, è passato tanto tempo dall'ultima presenza di Savva in campo, a causa dell'infortunio al tendine rotuleo. Ad oggi la giovane ala destra ha seguito un percorso di riabilitazione dopo aver subito un’operazione ad entrambe le ginocchia a causa della tendinopatia che lo ha colpito. Da settimana prossima dovrebbe essere aggregato alla Primavera granata per ultimare il recupero e calcare finalmente il campo. Baldini potrà avere quindi presto a disposizione il cipriota che punta ad accorciare il suo rientro sul rettangolo verde. Attualmente Savva con il Toro vanta 1 gol in 2 presenze in Serie A.

Torino, Savva non scende in campo dalla stagione 2023/24

Dopo una conclusione del campionato 2023/24 in grande crescita con esordio e gol in Serie A sotto la guida di Ivan Juric, per Zanos Savva nell’ultimo anno e mezzo è stato impossibile mettersi in mostra e crescere. Dopo essersi operato per una tendinopatia rotulea bilaterale di alto grado nel settembre 2024, il cipriota ha attraversato un lungo calvario e da allora non è più riuscito a scendere in campo. Il recupero di Savva potrebbe essere un’arma in più per la Primavera di Baldini ma anche per la prima squadra nelle fasi finali di questa stagione.