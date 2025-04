Torino, sei tu a decidere lo scudetto: granata prossimi avversari di Napoli e Inter

Guai a pensare che le prossime partite del Toro non avranno più senso: i granata di Vanoli, reduci da un buon successo casalingo contro l'Udinese per la corsa alla parte sinistra della classifica, domenica sera saranno protagonisti della prima delle due partite scudetto che potrebbero regalarci il possibile vincitore del campionato. I granata infatti sono l'unica squadra in Serie A che nelle ultime 5 partite di campionato affronterà entrambe le formazioni in testa alla classifica.

A questa domanda Vanoli ha risposto prontamente nel post partita di mercoledì: "Non guardo quello. Guardo alla prossima partita. Andiamo a Napoli, sappiamo cosa si giocano, ma anche noi sappiamo dove dobbiamo arrivare". Alle 20:45 il Torino sarà infatti ospite del Napoli di Conte in una sfida decisiva per i partenopei che giocheranno sapendo il risultato dell'Inter, che invece sarà impegnato contro la Roma domenica alle 15, e che affronterà il Torino tra 3 settimane - il weekend dell'11 maggio - dopo il ritorno della semifinale di Champions League contro il Barcellona.

Il tecnico del Torino ha voluto sviare l'attenzione sulla sfida scudetto a distanza provando a dare ancora più peso alla partita della sua squadra fissando anche l'obiettivo del mini campionato formatosi alle spalle del Milan e in cui il Toro è in testa: "Andremo lì a testa bassa e cercheremo di fare il massimo per portare via punti”, ha aggiunto Vanoli sul match che andrà in scena al Maradona domenica sera. Sta ora ai granata scegliere se assumere un ruolo da comparsa o da protagonista in queste ultime sfide della stagione: il Toro non si gioca più nulla, ma riuscire a strappare punti di rilievo alle due contendenti per lo Scudetto darebbe ancora più pregio al lavoro fatto da Vanoli e ragazzi in vista del futuro.