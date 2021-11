Torino, serata di gala per tanti granata nelle Nazionali

La giornata lontano da Torino per tanti Nazionali granata: alle 20.45 all'Olimpico di Roma tocca agli azzurri

Il Torino guarderà con attenzione alle Nazionali in questo venerdì 12 novembre. Il clou sarà Italia-Svizzera (si parte alle 20.45 allo stadio Olimpico di Roma). Tre i possibili granata protagonisti: Andrea Belotti, Tommaso Pobega e Ricardo Rodriguez. Alle 20.45 anche Inghilterra-Albania: toccherà a Etrit Berisha in porta per la Nazionale balcanica. Stesso orario per Andorra-Polonia; in questo caso possibile opportunità per Karol Linetty.