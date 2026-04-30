Stop importante in casa granata per Duvan Zapata. Come comunicato già da Roberto D'Aversa, l'attaccante colombiano ex Atalanta si è fermato in settimana a causa di un infortunio. Il giocatore non sarà disponibile dunque per la sfida contro l'Udinese, gara in cui tra l'altro sarebbe stato anche un grande ex. Per lui si tratta dell'ennesimo stop stagionale. Come riportato dal Torino si tratta di un "problema muscolare all’adduttore della coscia sinistra".