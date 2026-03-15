Torino, Simeone in grande spolvero: l’attaccante ha alzato l’asticella

Il Torino vince contro il Parma un incrocio salvezza importantissimo e lo fa grazie a Giovanni Simeone, uomo in più granata

Piero Coletta Redattore 15 marzo 2026 (modifica il 15 marzo 2026 | 12:56)

Il Torino nel segno di Giovanni Simeone: quando le gare si fanno importanti l'argentino alza il proprio livello. Sarà una caratteristica del sangue di quella famiglia, ma contro il Parma è arrivata un'altra grande prestazione da parte dell'ex Napoli. Nel match più importante il Cholito ha messo la sua firma con un lampo immediato. Non c'è però solo la rete nella sua gara, ma tanto altro: qualità e quantità.

Simeone, prestazione da grande trascinatore nel Torino La gara contro il Parma valeva doppio per i granata da un certo punto di vista. Dopo la sconfitta del Maradona contro il Napoli la linea di galleggiamento in Serie A si era nuovamente assottigliata. Inoltre davanti c'era una squadra ordinata e molto solida dal punto di vista difensivo e con il morale alto per il buon percorso fatto finora. Pronti via e Simeone punisce un non perfetto Suzuki con una conclusione in diagonale. L'azione però da dove parte? Da centrocampo. È lo stesso argentino ad avviare l'azione a centrocampo approfittando del pressing di Vlasic su Keità e duettando con il croato. Questo ci deve anche dire altro della prestazione del giocatore.

La heatmap di Simeone evidenzia il raggio d'azione del giocatore, che oltre a muoversi in area di rigore ha fornito il suo consueto apporto in una posizione più arretrata, per andare a cercare più sbocchi e per facilitare il dialogo con il reparto più arretrato. Nonostante l'unico duello vinto su sei complessivo e un raggio d'azione decisamente arretrato, Simeone è comunque stato molto pericoloso. Quattro tiri complessivi, uno in porta (ovvero la rete), ma anche un legno colpito e una grande occasione mancata, come si evince dai dati di SofaScore. Sinonimo di un giocatore trascinatore e desideroso di dare il suo apporto ovunque.

Il totem granata La rete di Simeone, tra le altre cose, rompe anche un record. Si tratta del gol più veloce realizzato dal Torino nel campionato di Serie A in corso, nonché quello realizzato più rapidamente da un calciatore dei granata da quello di Yann Karamoh contro la Juventus nel febbraio 2023 (min.1.32). A livello personale si tratta della seconda firma più veloce per il giocatore argentino nella sua carriera: aveva fatto meglio soltanto il 10 settembre 2017 (min. 1.46 vs Hellas Verona con la maglia della Fiorentina). Complessivamente una buonissima gara, di un giocatore che è tornato ad alti livelli dopo un periodo di appannamento. Simeone entra anche sul terzo gol del Torino, ovvero l'autogol di Keità. Lì però è stata la traversa a negare la sua seconda firma, ma l'impatto è evidente. Uno di quei giocatori che quando c'è bisogno di alzare l'asticella diventa imprescindibile. Il Torino ha bisogno del Cholito per agguantare la salvezza.