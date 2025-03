Torino, Sosa si racconta: “La febbre, le flebo… Ora sono pronto!”

Intervistato al giornale croato Sportske Novosti, l'esterno a tutta fascia Borna Sosa del Torino ha raccontato cosa è successo nell'ultimo mese. L'ex Ajax effettivamente era finito fuori dai radar, con una cospicua diminuzione del minutaggio. “Ho avuto la febbre per dieci giorni, sono stato in ospedale, ho ricevuto delle flebo e si sospettava addirittura che avessi la mononucleosi. Un disastro: ora sono completamente guarito. Le prime due partite dopo il virus, contro Monza e Parma, non ero del tutto pronto. Nella terza contro l’Empoli stavo bene ma il mister mi ha lasciato in panchina. Ora che sono tornato, vedrò com’è la situazione. Per me è importante giocare dalle 25 alle 30 partite a stagione”. Proseguendo nell'intervista, il croato ha fatto anche il punto della situazione per quanto riguarda la classifica granata: "Siamo a metà della classifica, non possiamo salire o scendere in modo significativo, non c’è pressione”. Infine ha parlato anche del suo futuro: "Non so cosa succederà. Probabilmente tornerò all’Ajax. Poi resterò lì o troverò un’altra soluzione. Tutto è aperto. Non mi dispiacerebbe restare a Torino. Ma se dovessi avere difficoltà a giocare come ho avuto nell’ultimo mese, allora preferirei cercare qualcos’altro. Se però tornerò a giocare, allora il Torino sarà sicuramente una delle mie opzioni".