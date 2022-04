Torino-Spezia, le formazioni ufficiali: Seck e Pjaca sulla trequarti

Le scelte di Ivan Juric e Thiago Motta per la gara in programma alle 15 al Grande Torino

Complici anche i diversi infortuni che hanno decimato la squadra nell'ultimo turno, non mancano le novità nella formazione del Toro. Tra i pali non c'è Berisha: l'albanese ha la febbre, torna dunque titolare Milinkovic-Savic. In difesa spazio a Zima sul centrodestra con Bremer e Rodriguez. Sulla trequarti prima da titolare per Seck e si rivede Mandragora. A guidare l'attacco, in assenza di Belotti, c'è Sanabria.