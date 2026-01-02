Oggi, 2 gennaio 2026, Adam Masina festeggia il suo 32° compleanno. Il difensore nasce a Khouribga, in Marocco, nel 1994 e - giocando da terzino sinistro - muove i primi passi nelle giovanili del Bologna, club con cui debutta in prima squadra e milita dal 2013 al 2018, prima di trasferirsi in Inghilterra.
Torino, tanti auguri a Masina: il difensore spegne 32 candeline
Il classe '94 è arrivato a Torino nel mercato invernale del 2024 dopo le esperienze in Italia con Bologna e Udinese e all'estero con il Watford
Dal 2018 al 2022 indossa la maglia del Watford, quindi rientra in Italia per accasarsi all’Udinese. In Friuli resta dall’estate 2022 al mercato invernale del 2024, quando passa al Torino in prestito con diritto di riscatto. Dopo aver offerto un girone di ritorno convincente, con 16 presenze all’attivo, come braccetto di sinistra agli ordini di Ivan Juric, viene riscattato. Con i granata firma un contratto biennale.
Nella stagione 2024-2025, con Vanoli in panchina, colleziona 28 presenze, impreziosite da un gol — nel pareggio interno contro il Monza — e 3 assist. In totale, compresa l’annata in corso, sono 51 le presenze in maglia granata.
