Torino, terzo giorno di ritiro: oggi in programma doppio allenamento

Quest'oggi, mercoledì 13 luglio, il Torino affronterà il terzo giorno di ritiro in Austria con un doppio allenamento. Il gruppo squadra granata infatti si sottoporrà, agli ordini del tecnico Ivan Juric, ad una seduta al mattino ed una al pomeriggio. La preparazione della nuova stagione per il Toro prosegue dunque in questo modo a Bad Leonfelden e manca sempre meno alla prima amichevole in programma venerdì 15 luglio contro l'Eintracht Francoforte.