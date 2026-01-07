Nel post gara di Torino-Udinese 1-2 il centrocampista friulano Karlstrom ha rilasciato alcune dichiarazioni. Di seguito le sue parole.
Torino-Udinese 1-2, Karlstrom: “Dovevamo vincere, vogliamo fare un passo avanti”
Le parole del giocatore friulano
Son passati pochi giorni dal match col Como, l’Udinese aveva giocato un partita divisa in due. Con il Toro una gara dove la squadra è rimasta sul pezzo. Che concetti ha portato il mister? "Abbiamo avuto 3-4 giorni dopo il Como e non potevamo fare molto in allenamento. Cerchiamo più costanza e oggi abbiamo dimostrato una buona prestazione e vogliamo giocare così più partite".
Quanto è importante questa vittoria? "E’ molto importante, vogliamo fare dei passi in avanti in classifica. Oggi dovevamo vincere e penso che abbiamo giocato bene dall’inizio ma ancora c’è stato nervosismo alla fine. Sarebbe bello finire una partita con maggiore calma".
