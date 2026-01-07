Torino-Udinese 1-2, Karlstrom: “Dovevamo vincere, vogliamo fare un passo avanti”

Son passati pochi giorni dal match col Como, l’Udinese aveva giocato un partita divisa in due. Con il Toro una gara dove la squadra è rimasta sul pezzo. Che concetti ha portato il mister? "Abbiamo avuto 3-4 giorni dopo il Como e non potevamo fare molto in allenamento. Cerchiamo più costanza e oggi abbiamo dimostrato una buona prestazione e vogliamo giocare così più partite".