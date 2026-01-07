Torino-Udinese 1-2, le reazioni social: “Quando si vince lo si fa per casualità”

Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A tra Torino e Udinese

Cade il Torino contro l'Udinese all'Olimpico Grande Torino in una partita che fino ai primi 45 minuti è apparsa abbastanza equilibrata ma che, grazie ai gol di Zaniolo e di Ekkelenkamp, ha regalato ai friulani una vittoria preziosa nonostante il gol del -1 di Casadei. Tre punti fondamentali persi per i granata, che potevano riacciuffare il Bologna in classifica a quota 26 punti.