Torino-Udinese 2-0, le reazioni social: “È raro vincere partite così. Vanoli chef”

Il Torino torna a vincere in casa e lo fa battendo 2-0 l'Udinese nel 33° turno di Serie A. Per i granata è stata una partita in cui si è dovuto soffrire anche per buona parte dei 90 minuti ma che ha saputo anche far sua con cinismo, trovando due reti nei finali di ciascun tempo. Prima Adams e poi Dembele decidono il successo del Toro. Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A tra Torino e Udinese.