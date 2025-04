Torino-Udinese 2-0, salvezza matematica e obbligo di riscatto per Pedersen

Torna titolare Marcus Pedersen in Torino-Udinese, preferito a Walukiewicz da Vanoli come terzino destro titolare della difesa a 4. I granata grazie ai gol di Adams e Dembelé riescono a trovare la vittoria per 2 reti a 0 e staccare l'Udinese, arrivando a quota 43 punti come decimi in classifica in solitaria. I 43 punti permettono ai granata di trovare anche la salvezza matematica, lasciando il Lecce diciassettesimo a quota 26 punti. L'aritmetica permanenza in Serie A porta conseguenze anche dal punto di vista del mercato. L'accordo con il Feyenoord per quanto riguarda Marcus Pedersen, infatti, era che in caso di salvezza il norvegese sarebbe diventato ufficialmente un giocatore del Torino, grazie all'obbligo di riscatto. Questa sera, con la vittoria contro i bianconeri di Runjaic, l'obbligo di riscatto è scattato: il Torino dovrà versare nelle casse degli olandesi 3 milioni e mezzo, dopo averne speso 1 in estate per il prestito oneroso. Per il terzino destro il contratto è fino al 2027 con opzione per un altro eventuale anno.