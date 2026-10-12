Sono 26 i giocatori convocati da Ignazio Abate per la gara odierna contro l'Udinese di Runjaic, in programma alle 20.45 allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino. I granata sono reduci da una pareggio che li ha portati a quattro punti, e oggi affrontano un'altra squadra che ha faticato in questo inizio stagione con gli stessi punti. I bianconeri, infatti, sono al momento a 4 punti in classifica e questo risultato dirà molto sulla loro stagione. Tra le sorprese l'assenza di Fortini che fino all'ultimo era rimasto in dubbio dopo il piccolo infortunio procurato in Nazionale

I convocati per il match contro l'Udinese

Portieri: Mascardi, Perri, Siviero.

Difensori: Belghali, Biraghi, Coco, Cömert, Comuzzo, Ismajli, Patterson, Rodriguez.

Centrocampisti: Braganca, Cacciamani, Casadei, Fitz-Jim, Gineitis, Ilkhan, Mandragora, Oristanio.

Attaccanti: Aboukhlal, Adams, Kulenovic, Pellegri, Simeone, Vlasic, Zapata.