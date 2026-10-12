Il match di Serie A tra Torino e Udinese torna ad arricchirsi di un valore speciale con l’assegnazione della terza Coppa Pizzul. Quella tra granata e bianconeri rimane di più di una semplice partita di campionato: la sfida di questa sera infatti rappresenta ormai l'occasione per celebrare la memoria del mai dimenticato Bruno Pizzul, una delle voci più iconiche, amate e inconfondibili della storia del giornalismo sportivo italiano.

Torino-Udinese, non solo Serie A: c'è la terza Coppa Pizzul

Nel nome di Pizzul: Torino-Udinese vale la terza edizione della Coppa

Scomparso il 5 marzo 2025, lo storico telecronista RAI ha sempre mantenuto un legame profondo e sincero con entrambe le piazze: friulano d'origine e grande tifoso dell'Udinese, ha costantemente nutrito un grande affetto e rispetto per la storia del Torino. Proprio per questo, un comitato promotore nato attorno all'Overtime Festival di Macerata (guidato dal presidente Marco Ardemagni e composto da oltre trenta illustri firme del giornalismo italiano tra cui Pierluigi Pardo, Francesco Repice, Giorgia Rossi e Marco Cattaneo) ha deciso di istituire questo riconoscimento. L’idea si ispira alla suggestiva tradizione deitrofei accessori, tipica del rugby e del Torneo Sei Nazioni, in cui storiche rivalità sportive vengono impreziosite da coppe simboliche messe in palio nei match diretti.

La storia del trofeo ha vissuto finora un perfetto equilibrio. La prima edizione, disputata il 23 aprile 2025, è andata al Torino, che si è aggiudicato la coppa d'esordio superando i friulani per 2-0 davanti al proprio pubblico. La risposta dell'Udinese non si è fatta attendere e, nella seconda edizione del maggio 2026, la compagine bianconera ha restituito il favore al Friuli imponendosi con l'identico punteggio di 2-0 e pareggiando così i conti nell'albo d'oro generale. La terza sfida allo stadio Olimpico Grande Torino è dunque chiamata a rompere questo perfetto bilanciamento. Per motivi di calendario nella stagione 2026-27 il match prescelto sarà inevitabilmente Torino-Udinese: nella prossima stagione il match preso in considerazione sarà Udinese-Torino, quindi Torino-Udinese nelle stagioni in cui il campionato finisce in un anno dispari, Udinese-Torino negli anni in cui il campionato finisce in un anno pari. Infine, qualora la partita dovesse concludersi in parità, vincerà la squadra che avrà segnato per prima, mentre in caso di 0-0 il premio sarà assegnato alla squadra che ha ricevuto meno cartellini.