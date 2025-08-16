tor toro Torino, UFFICIALE: Di Marco approda al Ravenna in prestito

Il classe 2003 giocherà la prossima stagione nel Ravenna
Il Ravenna ha ufficializzato l'arrivo di Tommaso Di Marco dal Torino. Il classe 2003 è stato granata dalla stagione 19/20 fino alla 21/22. Una trafila che l'ha portato a giocare l'ultima annata con la maglia della Primavera, con cui ha collezionato 28 presenze, 2 gol e 1 assist. Successivamente è stato prestato alla Virtus Francavilla, Feralpisalò e infine Juve Stabia. Ora per il ragazzo c'è il Ravenna. Il giocatore è legato al Torino con un contratto fino al 2027. Di seguito il comunicato del club.

"Tommaso Di Marco rinforza il centrocampo del Ravenna FC. Il Ravenna FC comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo dal Torino FC, le prestazioni sportive di Tommaso Di Marco per la stagione 2025/26. Classe 2003, Di Marco è una mezz’ala offensiva capace di abbinare qualità e dinamismo, con una spiccata propensione all’inserimento e alla rifinitura. Nonostante la giovane età, ha già maturato esperienze importanti tra i professionisti: in Serie C con le maglie di Virtus Francavilla e Feralpisalò, oltre a qualche presenza in Serie B con la Juve Stabia. Il suo arrivo garantisce a mister Marco Marchionni un elemento in grado di offrire soluzioni versatili e di innalzare il tasso tecnico del reparto di centrocampo. A Tommaso Di Marco il benvenuto da parte di tutta la famiglia giallorossa".

 

