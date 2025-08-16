Torino, UFFICIALE: Di Marco approda al Ravenna in prestito

Il Ravenna ha ufficializzato l'arrivo di Tommaso Di Marco dal Torino. Il classe 2003 è stato granata dalla stagione 19/20 fino alla 21/22. Una trafila che l'ha portato a giocare l'ultima annata con la maglia della Primavera, con cui ha collezionato 28 presenze, 2 gol e 1 assist. Successivamente è stato prestato alla Virtus Francavilla, Feralpisalò e infine Juve Stabia. Ora per il ragazzo c'è il Ravenna. Il giocatore è legato al Torino con un contratto fino al 2027. Di seguito il comunicato del club.