Il Ravenna ha ufficializzato l'arrivo di Tommaso Di Marco dal Torino. Il classe 2003 è stato granata dalla stagione 19/20 fino alla 21/22. Una trafila che l'ha portato a giocare l'ultima annata con la maglia della Primavera, con cui ha collezionato 28 presenze, 2 gol e 1 assist. Successivamente è stato prestato alla Virtus Francavilla, Feralpisalò e infine Juve Stabia. Ora per il ragazzo c'è il Ravenna. Il giocatore è legato al Torino con un contratto fino al 2027. Di seguito il comunicato del club.
toro
Torino, UFFICIALE: Di Marco approda al Ravenna in prestito
"Tommaso Di Marco rinforza il centrocampo del Ravenna FC. Il Ravenna FC comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo dal Torino FC, le prestazioni sportive di Tommaso Di Marco per la stagione 2025/26. Classe 2003, Di Marco è una mezz’ala offensiva capace di abbinare qualità e dinamismo, con una spiccata propensione all’inserimento e alla rifinitura. Nonostante la giovane età, ha già maturato esperienze importanti tra i professionisti: in Serie C con le maglie di Virtus Francavilla e Feralpisalò, oltre a qualche presenza in Serie B con la Juve Stabia. Il suo arrivo garantisce a mister Marco Marchionni un elemento in grado di offrire soluzioni versatili e di innalzare il tasso tecnico del reparto di centrocampo. A Tommaso Di Marco il benvenuto da parte di tutta la famiglia giallorossa".
© RIPRODUZIONE RISERVATA