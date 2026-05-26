Il Torino e Ilkhan, ancora assieme. Il turco resterà in granata fino al 2027: esercitata l'opzione per il prolungamento del contratto fino all'anno prossimo. In questa stagione il turco si è ritagliato il suo spazio prima con Baroni, sopratutto da dicembre in avanti, e poi con D'Aversa. Oltre a questo, anche la soddisfazione personale: contro la Roma agli ottavi di finale della Coppa Italia ha trovato anche la sua prima rete con la divisa granata. Di seguito il comunicato ufficiale del club.

TURIN, ITALY - MAY 08: Emirhan Ilkhan of Torino FC in action during the Serie A match between Torino FC and US Sassuolo Calcio at Stadio Olimpico di Torino on May 08, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Francesco Scaccianoce/Getty Images)

Il comunicato ufficiale

"Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver esercitato l'opzione per il prolungamento del contratto del calciatore Emirhan İlkhan fino al 30 giugno 2027.

Nato a Istanbul il primo giugno 2004 e cresciuto nel settore giovanile del Beşiktaş — con cui ha collezionato anche importanti esperienze internazionali nella UEFA Youth League — İlkhan ha esordito tra i professionisti a soli 17 anni, conquistando la Supercoppa di Turchia contro l’Antalyaspor il 5 gennaio 2022. Successivamente ha totalizzato 11 presenze e una rete in Süper Lig.

Approdato al Toro nell'estate del 2022, nel suo primo anno in Italia ha collezionato 4 apparizioni in maglia granata. Dopo i successivi periodi in prestito, prima alla Sampdoria (8 presenze) e poi al Başakşehir (34 presenze e 2 gol), nella stagione 2025-26 ha totalizzato 22 presenze e 2 reti tra campionato e Coppa Italia con la divisa del Torino".