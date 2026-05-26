Il centrocampista turco classe 2004 ha attivato l'opzione di rinnovo automatico fino al 2027
Via D'Aversa? Se saluterà, lascerà un buon ricordo... (Video)
Il Torino e Ilkhan, ancora assieme. Il turco resterà in granata fino al 2027: esercitata l'opzione per il prolungamento del contratto fino all'anno prossimo. In questa stagione il turco si è ritagliato il suo spazio prima con Baroni, sopratutto da dicembre in avanti, e poi con D'Aversa. Oltre a questo, anche la soddisfazione personale: contro la Roma agli ottavi di finale della Coppa Italia ha trovato anche la sua prima rete con la divisa granata. Di seguito il comunicato ufficiale del club.
Il comunicato ufficiale"Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver esercitato l'opzione per il prolungamento del contratto del calciatore Emirhan İlkhan fino al 30 giugno 2027.
Nato a Istanbul il primo giugno 2004 e cresciuto nel settore giovanile del Beşiktaş — con cui ha collezionato anche importanti esperienze internazionali nella UEFA Youth League — İlkhan ha esordito tra i professionisti a soli 17 anni, conquistando la Supercoppa di Turchia contro l’Antalyaspor il 5 gennaio 2022. Successivamente ha totalizzato 11 presenze e una rete in Süper Lig.
Approdato al Toro nell'estate del 2022, nel suo primo anno in Italia ha collezionato 4 apparizioni in maglia granata. Dopo i successivi periodi in prestito, prima alla Sampdoria (8 presenze) e poi al Başakşehir (34 presenze e 2 gol), nella stagione 2025-26 ha totalizzato 22 presenze e 2 reti tra campionato e Coppa Italia con la divisa del Torino".
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