Torino, UFFICIALE: salutano Linetty e Karamoh, entrambi in scadenza

Karol Linetty era approdato al Torino a titolo definitivo per 9,5 milioni di euro, bonus compresi, firmando un contratto quadriennale. Sotto la Mole ritrovò Marco Giampaolo, tecnico che lo aveva fortemente voluto e già valorizzato ai tempi della Sampdoria. L’inserimento nello scacchiere tattico fu immediato, e Linetty trovò spazio anche dopo l’arrivo del subentrato Davide Nicola. Nel successivo triennio, il centrocampista polacco venne confermato sia da Ivan Juric sia da Paolo Vanoli, anche se negli ultimi mesi l’arrivo di Casadei e la crescita di Gineitis ne avevano ridotto il minutaggio. Con la maglia del Torino ha collezionato complessivamente 142 presenze, realizzando 3 gol e fornendo 4 assist. "5 anni in maglia granata per Karol Linetty, che oggi termina la sua esperienza al Toro dopo 131 presenze di cui 10 con la fascia di capitano al braccio. In bocca al lupo per la tua prossima sfida, Karol!"

Yann Karamoh, invece, era arrivato nella sessione estiva del 2022/23 dal Fatih Karagümrük. Con Juric trovò spazio soprattutto a gara in corso, mettendosi in luce con 5 reti tra campionato e Coppa Italia, tra cui una nel derby contro la Juventus. Nella stagione successiva fu ceduto in prestito al Montpellier durante il mercato invernale, per poi fare ritorno a Torino. Nella prima parte dell’annata sotto la guida di Vanoli faticò a trovare spazio, ma l’introduzione di un nuovo modulo gli permise di tornare in campo con maggiore continuità, senza però riuscire a lasciare il segno. Chiude la sua esperienza granata con 65 presenze e 5 gol complessivi. "Oggi si conclude l’esperienza di Yann Karamoh in granata, dopo il suo arrivo al Toro nel 2022. In bocca al lupo per il tuo futuro professionale, Yann!"