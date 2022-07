Torino, ultimo giorno di ritiro a Waidring: seduta pomeridiana per i granata

Ultimo allenamento nel ritiro austriaco per la squadra di Juric, che il 30 affronterà in Nizza nell'ultima amichevole prima dell'inizio della stagione

Oggi, venerdì 29 luglio, è l'ultimo giorno di ritiro del Torino a Waidring. I granata di Ivan Juric saranno impegnati in una seduta di allenamento pomeridiana per continuare la preparazione in vista della nuova stagione, e sabato 30 voleranno a Nizza per l'ultima amichevole pre-stagionale. Come di consueto, Toro News consentirà ai suoi lettori di poter seguire tutto in diretta.