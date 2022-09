Torino, una bella novità al Filadelfia: sala mensa quasi pronta

Da qualche settimana la squadra e lo staff stanno usufruendo della sala mensa, che è praticamente ultimata e già agibile

Redazione Toro News

La sala mensa del Filadelfia dopo tanto tempo è quasi operativa: mancano alcuni dettagli, soprattutto relativi a controlli burocratici. Ma i lavori sono ormai terminati. Una novità importante per il Torino e per il centro sportivo che ospita la prima squadra. In questo modo infatti i giocatori e lo staff possono così ritrovarsi per la consueta merenda e per i pasti di squadra come pranzi e cene.

Torino, la sala mensa del Filadelfia è ormai in completamento

Spesso in passato i granata erano stati obbligati a doversi spostare allo stadio Olimpico Grande Torino, mentre ora potranno rimanere all'interno della struttura in cui si allenano. Una novità che completa ulteriormente il Filadelfia e che mette fine a una lunga querelle. Prima del Covid, infatti, il Torino aveva stanziato alla Fondazione Filadelfia 200 mila euro per i lavori e lo sponsor Beretta 400 mila. Le operazioni di costruzione, però, erano state ritardate a causa proprio della pandemia e di problemi logistici.

Dopo anni di lavoro finalmente le operazioni di allestimento della sala però sono terminate. In estate sono partiti i lavori che si sono protratti fino a poco fa con l'obiettivo di riuscire a regalare a Juric e ai suoi ragazzi il locale pronto per il campionato. Sono poi passate poche settimane dal ritorno dal ritiro austriaco - di Bad Leonfelden prima e Waidring poi - per poterla avere pronta. Ora mancano alcuni dettagli, poi entrerà perfettamente in funzione e così il Filadelfia sarà arricchito di una parte importante.