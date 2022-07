Torino, Vagnati a Waidring. Per il dt subito un colloquio con Verdi

In programma anche un vertice di mercato con Ivan Juric

Davide Vagnati è arrivato a Waidring. Il Direttore tecnico granata è giunto in Tirolo insieme allo stretto collaboratore Emiliano Moretti, con cui ha assistito alla seduta pomeridiana di oggi. Vagnati assisterà anche all'amichevole di domani contro l'Apollon Limassol, in programma alle 18 a Seekirchen. Come è facilmente intuibile, ci sarà anche un vertice di mercato tra Vagnati e Juric all'interno del Ku-Hotel, sede del ritiro granata a Waidring. Il direttore tecnico granata si era già visto giorni addietro al seguito della squadra quando fece un rapido blitz a Bad Leonfelden.