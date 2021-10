Torino, Vagnati e Moretti ad Alessandria per lo scontro tra Celesia e Millico

I due dirigenti granata hanno sfruttato il tempo a disposizione prima del derby della Mole per assister al match tra i due prospetti di proprietà granata

Sugli spalti di Alessandria-Cosenza, match valevole per la settima giornata di Serie B, ci sono anche Davide Vagnati e Emiliano Moretti. Il direttore sportivo e il collaboratore dell'area tecnica granata si sono recati ad Alessandria per visionare Christian Celesia e Alessandro Millico. I due giovani prospetti sono attualmente in prestito rispettivamente ai grigi di Moreno Longo e ai rossoblù di Marco Zaffaroni: il difensore alla corte di Longo è partito dalla panchina, mentre l'attaccante classe 2000 ha trovato posto negli undici titolari. Il club granata quindi continua a monitorarli, per iniziare a fare le prime valutazioni sulla loro crescita e su una loro eventuale permanenza futura a Torino. Questo il motivo per cui i dirigenti granata hanno sfruttato il primo pomeriggio per assistere al match di Serie B, ottimizzando il tempo a disposizione prima di recarsi all'Olimpico "Grande Torino" e unirsi al gruppo di Juric per il derby della Mole.