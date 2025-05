Torino-Venezia, nell’intervallo l’omaggio al Grande Torino con i Sensounico

A due giorni dal quattro maggio, nell'intervallo della gara contro il Venezia, è stato riservato un omaggio al Grande Torino. Al centro del campo i Sensounico hanno suonato e cantato "Quel giorno di pioggia", la celebre canzone dedicata agli Invincibili. Le luci dei telefoni degli spettatori hanno illuminato gli spalti dello stadio e creato una cornice di raccoglimento, contribuendo al ricordo del Grande Torino. Durante il ricordo applausi a ripetizione per gli Invincibili, uniti al coro "Campioni, campioni". La lettura dei nomi è stata accompagnata da un "Olè" dopo ogni nome e dagli applausi finali per tutti i cuori granata che non battono più.