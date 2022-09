Torino, Verdi: “Il mio obiettivo è farmi comprare dal Verona”

Il giocatore del Torino in prestito - con obbligo di acquisto al raggiungimento di alcuni risultati prefissati - al Verona Simone Verdi, reduce dalla firma del rinnovo con la società granata fino al 2024, ha così commentato il suo inizio di stagione ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: “I miei obiettivi sono legati a quelli del club. Che sono la salvezza e poi togliersi qualche altra soddisfazione. Voglio contribuire, fare bene per raggiungere il mio obiettivo: farmi comprare. Le due cose sono legate”. Poi continua, in relazione ai risultati che vorrebbe ottenere con la maglia gialloblu in termini di assist e gol: “Se andiamo a vedere la mia storia, l'anno in cui ho giocato di più a Bologna ho fatto 10 gol e 10 assist. Arrivo da stagioni in cui ho segnato poco, ma a Salerno ne ho fatti 5 in 15 presenze. Diciamo che mi accontenterei almeno di 5 gol e 5 assist come base, poi ovviamente spero di farne di più. L'ideale sarebbe ricalcare la stagione di Bologna. E credo che qui ce la posso fare perchè sento di essere arrivato nell'ambiente giusto per tornare a esprimermi al massimo”.