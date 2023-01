Torino-Verona, l’infrasettimanale non aiuta: meno di 10 mila biglietti venduti

Il Torino quest'oggi ospitava il Verona nella 16^ giornata del campionato di Serie A, la prima partita del 2023. Il giorno della settimana e l'orario lavorativo non hanno certamente invogliato il pubblico a presentarsi allo stadio Olimpico Grande Torino per questa ripresa del campionato dopo la lunga sosta. Per la partita di oggi contro il Verona sono stati infatti venduti solamente 9899 biglietti per un incasso totale pari a 135983 euro. A questa cifra va sommato anche il numero di abbonati pari a 5946. Non si tratta quindi della miglior ripartenza possibile dopo i Mondiali ma visti il giorno e l'orario c'era da aspettarselo. La prossima partita per il Torino tra le propria mura amiche sarà il 15 gennaio contro lo Spezia.