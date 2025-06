Torino, Vieri su Baroni: “Buon allenatore. Senza l’infortunio di Zapata…”

Nel corso dell'evento Milano Football Week l'ex attaccante Christian Vieri ha parlato anche di Torino. Vieri ha avuto un passato in granata, avendo giocato nel Torino sia nelle giovanili che in prima squadra. Fu Emiliano Mondonico a farlo esordire. Di seguito le parole dell'ex giocatore:“Baroni è sicuramente un buon allenatore. Quest’anno è stata dura senza Zapata, se non si fosse fatto male i granata potevano arrivare anche in Conference”.