Torino, Zapata sorride e lavora per il recupero: le ultime

Prosegue il percorso di recupero di Duván Zapata. L’attaccante colombiano è fermo dallo scorso ottobre a causa del grave infortunio al legamento crociato subito nella sfida contro l’Inter a San Siro, match in cui l’ex Atalanta era anche andato a segno al 35’. Zapata ha ripreso da alcuni giorni a frequentare il centro sportivo del Filadelfia, dove sta seguendo il programma di riabilitazione insieme ai compagni, svolgendo esercizi specifici come la cyclette. Difficile ipotizzare un rientro in campo già in questa stagione: il ritorno del numero 91 è atteso con ogni probabilità nella prossima edizione della Serie A.