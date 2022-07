Torino, Zaza e quei segnali espliciti di Juric: l’attaccante è sempre ai margini

Il Torino si è presentato alla seconda amichevole estiva di martedì contro il Mlada Boleslav (vinta 2-0 grazie alle reti di Lukic e Horvath) con il reparto offensivo spuntato: Pellegri out per un trauma contusivo alla coscia destra, Sanabria alle prese con la febbre. Nonostante questa emergenza il tecnico Ivan Juric ha deciso di non fare affidamento sulla sua unica prima punta di ruolo a disposizione, ovvero Simone Zaza, puntando invece sul tridente "leggero" composto da Lukic, Radonjic e Seck. Nemmeno un minuto nella ripresa per l'attaccante lucano, un segnale chiarissimo che non lascia spazio ad interpretazioni: Zaza non fa parte del progetto che l'allenatore croato ha in mente per la prossima stagione. Lo si era già capito dai primi giorni di ritiro, con l'ex Sassuolo e Juventus che si era sempre allenato a parte sul campo secondario, lontano dal resto del gruppo, salvo poi rientrare a lavorare con la squadra ma solo per l'indisponibilità contemporanea dei due attaccanti principali: insomma, una situazione da separato in casa. Juric, peraltro, non lo aveva nemmeno portato a Bad Wimsbach per l'amichevole contro l'Eintracht Francoforte. Almeno a Perg contro i cechi è stato in panchina, ma sostanzialmente non c'è differenza.