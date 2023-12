Torino, Zima salta la Fiorentina. Juric: “Non vogliamo rischiare”

David Zima non sarà a disposizione di Ivan Juric per la trasferta di Firenze in cui sarà impegnato il Torino venerdì 29 dicembre alle ore 18.30 nel match valido per la diciottesima giornata di Serie A. "Fuori Zima, ha avuto un fastidio, non vogliamo rischiare" ha detto proprio Ivan Juric in conferenza stampa alla vigilia del match (QUI le dichiarazioni complete). Il difensore ceco non ci sarà dunque per un fastidio muscolare al momento non specificato: la cosa positiva è che non c'entra il ginocchio destro che lo aveva costretto a saltare alcune partite di questo inizio di stagione. Per un giocatore che è stato fuori così tanto (sono appena 86 i minuti collezionati da Zima in campionato fino a questo momento in stagione) ovviamente questi intoppi non sono positivi: nelle prossime ore si sapranno maggiori dettagli. Nel ruolo di braccetto di destra delle difesa a tre dunque a Firenze - con Djidji che a detta di Juric non ha ancora i novanta minuti nelle gambe - salvo sorprese ci sarà ancora una volta Adrien Tameze.