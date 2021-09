Toro, 49 anni fa nasceva l’ex centrocampista granata Alessio Scarchilli

L'anniversario di nascita dell'ex giocatore granata Alessio Scarchilli: nasceva il 10 settembre 1972.

10 settembre 1972: 49 anni fa, 4 anni prima dell'ultimo scudetto granata, nasceva l'ex centrocampista del Torino Alessio Scarchilli. Iniziata la sua carriera, nel 1988, nelle giovanili della Roma, nel 1991 viene chiamato per la prima volta in una partita con la Prima Squadra, senza mai entrare in campo. Esordisce poi in Serie B con la maglia del Lecce, con cui raggiunge la promozione in Serie A nella stagione 1992-93. La stagione seguente, torna nella capitale e dopo aver girato vari club italiani, tra cui i precedentemente nominati Roma, Lecce, e Udinese, arriva nelle fila del Torino di Sandreani, a quell'epoca in Serie B, nella stagione 1996-97. Dopo l'anno successivo passato a Genova nella Sampdoria, nel 1998 torna a vestire la maglia granata, dove rimane fino al 2003 (stagione in cui il Torino, dalla Serie A retrocede in B). Dopo il Mons (in Belgio) e il Teramo, termina la sua carriera nel 2006, con la maglia della Viterbese (continua poi la sua vita nel mondo del calcio, come commentatore televisivo). É anche uno dei protagonisti dell'Italia Under-21, con cui vince poi gli Europei del 1994. Con la maglia granata, durante tutta la sua carriera, ha totalizzato 10 reti in 72 presenze complessive.