Toro, Belotti per ora non rinnova. E Vagnati: “I risultati saranno determinanti”

Una situazione delicata in casa granata: il capitano inizia la stagione con il contratto in scadenza

Alberto Giulini

Andrea Belotti, almeno per il momento, non rinnoverà il contratto con il Toro. Quella del Gallo è una situazione estremamente delicata per il club: il capitano, uno dei giocatori più importanti della squadra, rischia di essere perso a parametro zero al termine della stagione. Un aspetto su cui si è soffermato anche Davide Vagnati nel corso della conferenza stampa di giovedì. E le parole del direttore tecnico, pur in maniera implicita, hanno confermato come al momento il rinnovo del contratto non sia una priorità per Belotti.

I RISULTATI - "I risultati di tutti saranno determinanti per definire il futuro. Siamo sereni, Andrea è un grande professionista, tiene molto al suo futuro e al futuro del Torino" ha spiegato in conferenza il direttore tecnico. Il mancato rinnovo non significa infatti che Belotti saluterà sicuramente il Toro al termine della stagione. Il Gallo valuterà la situazione, aspetterà di vedere come andranno le cose e prenderà una decisione. E da questo punto di vista, come ha spiegato Vagnati, i risultati di tutti saranno determinanti. Perché le ultime due stagioni granata sono state ampiamente deludenti ed è lecito che Belotti voglia verificare - con il passare delle settimane e soprattutto dei risultati - un netto cambio di rotta.

Del resto è il mercato stesso - come ha voluto ribadire Vagnati - ad essere cambiato da questo punto di vista: "Succederà più spesso che i giocatori vadano vicini alla scadenza del contratto. Ma in ogni caso non è automatico che chi vada via a parametro zero poi trovi dei contratti migliorativi". Parole che, dietro ad un'analisi del contesto generale, sembrano nascondere anche un piccolo avviso al giocatore. Il club granata ha infatti offerto un rinnovo a cifre importanti al giocatore, che potrebbe guadagnare più di 3 milioni di euro a stagione. La fumata bianca non al momento non è arrivata, ma da parte del club c'è grandissima fiducia nella professionalità di Belotti: "Andrea tiene molto al Torino ed è un professionista eccezionale, questo non cambierà a prescindere da chi possa o non possa contattarlo". La partita sul rinnovo sembrerebbe dunque destinata ad andare per le lunghe, la palla passa ora al campo. Perché - per usare ancora una volta le parole di Vagnati - "i risultati saranno determinanti per decidere il futuro".