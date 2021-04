Toro, Buongiorno promosso al suo primo derby. E a Udine può toccare ancora a lui

Focus on / Il giovane difensore granata ha disputato una buona prova contro la Juve e ora può partire da titolare anche contro l'Udinese

Federico De Milano

Alessandro Buongiorno, dopo tanti anni nelle giovanili, ha disputato il suo primo derby della Mole in prima squadra. Nonostante fosse solamente la sua sesta presenza in Serie A ha fornito, secondo la critica unanime, una prestazione pienamente sufficiente. Ora il suo obiettivo sarà sicuramente dare continuità a questa prestazione, partendo già dalla sfida di sabato in casa dell'Udinese, gara per la quale si candida nuovamente per partire dal primo minuto.

DERBY - Nella stracittadina con la Juventus, Buongiorno ha offerto una prova ampiamente sufficiente. Il classe '99, alla sua sesta presenza in Serie A, ha disputato una partita da giocatore navigato, pagando un po' di tensione solo nei primissimi minuti. Lo stesso Buongiorno nel post partita si è detto molto emozionato per essere riuscito a giocare il suo primo derby della Mole tra i "grandi", dopo aver vestito la maglia granata per molti anni nel settore giovanile. Se proprio si volesse trovare un aspetto sul quale bisogna lavorare per crescere si può segnalare una piccola sbavatura in occasione del secondo gol della Juve, nella quale lui e il resto del reparto difensivo non si sono mossi nel modo corretto lasciando Ronaldo in posizione regolare e libero di far gol. Buongiorno, nel complesso, ha comunque dimostrato di essere un difensore più che affidabile; non una completa sorpresa se si pensa che già Marco Giampaolo lo aveva schierato da titolare in campi importanti come Roma e Napoli, ottenendo sempre delle risposte positive.

VERSO UDINE - Ecco che allora Buongiorno potrebbe avere l'occasione di giocare di nuovo da titolare nel prossimo impegno dei granata: la gara in trasferta ad Udine. Approfittando delle possibili assenze di Lyanco, alle prese con la lombalgia, e di Nkoulou, che deve ancora ritrovare la miglior forma dopo un lungo periodo di positività al Covid, il numero 99 granata potrebbe scendere in campo anche sabato. Il tecnico del Toro, Davide Nicola, per la sfida contro l'Udinese potrebbe riproporre il terzetto formato da Izzo, Bremer e Buongiorno che si è già visto contro la Juventus. L'alternativa è quella di mandare in campo Ricardo Rodriguez che però ad oggi sembra essere indietro nelle gerarchie di Nicola. Da quando c'è il nuovo tecnico sulla panchina granata, lo svizzero ha disputato solo 2 presenze in 10 giornate; l'ultima a Crotone, quando Alessandro era appena rientrato dallo stop per Covid. Un motivo in più per credere che Buongiorno possa avere l'occasione di scendere in campo dal primo minuto per la seconda partita consecutiva.