Calciomercato Torino: Gallea Beidi ceduto al Lumezzane

Il giovane difensore classe 2005 proseguirà la sua carriera in Serie C, dove troverà l’ex granata Caccavo

Il Torino ha ceduto a titolo definitivo Francesco Gallea Beidi al Lumezzane . Il difensore italo-maliano, nato nel 2005, è cresciuto nel settore giovanile granata, arrivando fino alla formazione Under 18, con cui ha collezionato 24 presenze nella stagione 2022-2023. Successivamente, ha maturato esperienza in prestito nelle formazioni Primavera di Palermo e Cesena, totalizzando rispettivamente 29 e 27 presenze. Rientrato a Torino durante l’estate, Gallea Beidi è stato ora ceduto definitivamente al club lombardo.

Al Lumezzane, che milita in Serie C, troverà Luigi Caccavo, altro ex giocatore della Primavera del Torino recentemente approdato alla squadra rossoblù.