Torino, a Prato allo Stelvio un altro Ilic: ora Ivan ha il giusto spirito

Sono solo prime impressioni, l’estate è ancora lunga e così il calciomercato; tuttavia, in questi primi giorni a Prato allo Stelvio notiamo un Ilic diverso. Più coinvolto, più umile, più calato nella parte di chi sa che deve rimettersi in discussione per rilanciare la propria carriera. L’ultima stagione è stata negativa: partito per essere protagonista, è scivolato man mano fuori dal Toro. Sia lui, sia la società avevano acconsentito alla cessione allo Spartak Mosca a gennaio. Poi, si sa come è andata a finire. Nella seconda parte del girone di ritorno Ilic è tornato a disposizione, ma non è riuscito a incidere, complice anche la sfortuna (il gol del potenziale pareggio a Como gli fu annullato per un doppio tocco di Biraghi sul corner precedente).