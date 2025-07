Come cambierebbe il Toro con Oristanio e Ngonge? Con loro rosa pronta al 90%

Con Gaetano Oristanio e Cyril Ngonge come cambierebbe la rosa granata? Il mercato sembra avvicinare sempre di più i due giocatori al Torino. La squadra mercato di Urbano Cairo è alla ricerca di interpreti soprattutto sulla trequarti. Al momento è la zona meno fornita di tutte e quindi necessita di almeno un paio di titolari e di una riserva. Se dovessero arrivare sia Oristanio sia Ngonge, due dei tre tasselli mancanti verrebbero sistemati. Ngonge nasce ala destra ma è mancino, mentre Oristanio è un trequartista di piede mancino che preferisce partire da sinistra. Sotto punta non bisogna dimenticare la presenza di Nikola Vlasic, dunque in questo senso si potrebbe ipotizzare un terzetto offensivo composto, da destra a sinistra, da Ngonge, Vlasic e Oristanio. Anche il neo acquisto Tino Anjorin può essere speso in posizione più avanzata rispetto alla mediana e poi c'è anche Alieu Njie che scalpita dopo il rinnovo sino al 2029.

Resterebbero da colmare un paio di buchi più il portiere

Se si vuole ragionare soltanto dal punto di vista numerico, in caso di arrivo di Oristanio e Ngonge il Torino sarebbe fornito quasi in ogni ruolo del doppio giocatore. Le uniche defezioni nella rosa rimarrebbero un laterale difensivo sinistro in grado di alternarsi con Cristiano Biraghi e un esterno d'attacco sinistro. In aggiunta a loro si deve sempre tenere presente la questione portiere: Vanja Milinkovic-Savic ha la valigia pronta e di conseguenza in caso di partenza servirà prelevare un sostituto. Come più volte evidenziato negli ultimi giorni, a rigor di numeri la mediana e l'attacco sono a posto così come il cuore della difesa e la corsia bassa di destra. In altre parole, se non si considerano le attitudini qualitative dei componenti della rosa, con la chiusura con Oristanio e Ngonge il Torino sarebbe davvero pronto al 90% come auspicato da Cairo prima a inizio luglio (la sua speranza era di raggiungere tale percentuale all'avvio del ritiro).