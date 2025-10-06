Toro, che fare con Adams? A Roma determinante ma non ha un ruolo tattico preciso

Un articolo focus sulla situazione di Adams, un giocatore determinante per il Torino penalizzato però dalle scelte tecniche di Baroni

Alessandro Balbo 6 ottobre - 14:39

Il Torino esce dall'ultimo match con qualche certezza in più, soprattutto sul piano della mentalità. Tra i giocatori che hanno brillato di più c'è sicuramente Adams. La punta scozzese si fa trovare pronto nel momento del bisgono della sua squadra, pur da subentrato entra e segna il gol del momentaneo pareggio del due a due. Su di lui però pesano delle incognite tattiche, essendo il sacrificato d'eccellenza in rosa, visto che il Torino non gioca più con le due punte prediligendo altri moduli.

Contro la Lazio una prestazione di forza —

Partiamo dai dati di gioco di Adams contro la Lazio. Come riportato da Sofascore, in venti minuti di gioco lo scozzese ha toccato cinque palloni, compiendo due tiri in porta di cui uno a segno. Da segnalare che nel finale era andato molto vicino al gol del con un tiro di sinistro finito fuori. Una gara il cui voto complessivo è stato più che sufficiente. Certamente, in confronto al rendimento dell'anno scorso i numeri non sono paragonabili: quattro gol e due assist in otto gare tra campionato e coppa. Pesa però il minutaggio, infatti rispetto alla passata stagione in cui ha collezionato 59 minuti di gioco in questa stagione Adams è fermo a 35'. Un calo che è dovuto principalmente alla condizione tattica dei granata, una squadra che non ha ancora trovato un’identità di gioco, tre moduli diversi dal primo minuto, e dalla grande fragilità difensiva, peggior difesa della SerieA con otto gol fin qui subiti, facendo così prediligere a Baroni opzioni più di copertura.

Adams è ancora senza un ruolo preciso — Come detto, tutto questo si riversa sulle prestazioni di Adams, che seppur sa farsi trovare pronto, non riesce ad incidere rispetto all'anno scorso. Il motivo principale è quasi sicuramente legato al fatto che i granata non optano più per l'attacco a due punte. Esattamente come l'anno scorso, quando dopo l'infortunio di Zapata Adams si ritrovò a giocare come prima punta, il giocatore iniziò un calo nel rendimento. Non a caso contro la Lazio, invece, quando Baroni ha optato per l'attacco a due inserendo proprio Adams, lo scozzese è andato in rete, e proprio quando Simeone è stato sostituito, tornando così a una punta, Adams è calato. Certamente questo cambio tattico penalizza Adams, essendo di fatto una seconda punta, ma tutela maggiormente una squadra dalla difesa poco affidabile. Sta a Baroni saper costruire un rapporto di fiducia con Adams e valorizzarlo al meglio, come affermato dallo stesso giocatore dopo l'ultima partita di campionato:"Il rapporto con Baroni è buono, ci aiuta a lavorare e crescere [...], dobbiamo continuare così. Il feeling è buono, ovviamente non possiamo essere felici del risultato di oggi ma io penso a sfruttare le chance che mi vengono concesse”.