Toro, chi gioca contro la Fiorentina? Pronti diversi cambi per Baroni

Domenica pomeriggio in campo per il Torino di Baroni, che il 31 agosto, alle ore 18.30, sarà di scena allo stadio Olimpico Grande Torino per affrontare la Fiorentina di Stefano Pioli in una sfida valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Ma chi scenderà in campo dal 1' tra le fila granata? Il Torino si avvicina alla sfida contro i viola di Pioli con qualche grattacapo a livello di formazione e soprattutto di modulo: Maripan e Asslani molto probabilmente partiranno titolari, mentre Anjorin e Aboukhlal si candidano per un posto dal 1'. Per il modulo Baroni potrebbe optare per il suo 4-2-3-1, confermare il 4-3-3 visto contro l'Inter di Chivu o stravolgere il tutto e ritornare al 3-5-2, già accantonato da Vanoli la scorsa stagione? Vediamo le possibili combinazioni.