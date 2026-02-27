Toro News
Toro, chi gioca contro la Lazio? Tanti ballottaggi, Vlasic unica certezza

Toro, chi gioca contro la Lazio? Tanti ballottaggi, Vlasic unica certezza - immagine 1
Come cambiano le gerarchie granata alla prima di D'Aversa
Piero Coletta

Domenica alle 18, lo Stadio Olimpico Grande Torino ospita un incrocio delicatissimo tra i granata di D’Aversa e la Lazio. Il Torino, con soli tre punti di margine sulla zona calda, è obbligato a vincere per allontanare lo spettro della retrocessione e dare ossigeno alla propria classifica. Dall'altra parte, i biancocelesti cercano conferme per presentarsi con il morale alto alla semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Una sfida di nervi e obiettivi opposti. Per il Torino è difficile pensare ad un cambio modulo, ma d'altronde D'Aversa aveva già ampiamente confermato l'utilizzo della difesa a tre durante la conferenza stampa di presentazione. Saranno però tanti i ballottaggi.

Capitolo difesa: Ismajli grosso favorito in difesa

Per quanto riguarda il reparto difensivo, in porta dovrebbe essere confermato ancora Paleari. Sulla linea di retroguardia il candidato numero uno per partire titolare è Ismajli. D'Aversa lo conosce bene, lo ha allenato ad Empoli nella passata annata e il classe 96 ha disputato quella che, a detta dello stesso tecnico, è stata la migliore stagione della sua carriera. Per il resto i ballottaggi sono tanti, anche se non è da escludere l'impiego di Marianucci, altro elemento cresciuto con D'Aversa in Toscana, e di Saul Coco. In tutte queste incertezze però l'unica conferma è la difesa a tre.

A centrocampo potrebbe giocare Anjorin

Il centrocampo è terra di ballottaggi, con Anjorin che scalpita per una maglia da titolare grazie alla profonda conoscenza tattica di mister D'Aversa. In cabina di regia la scelta è obbligata: toccherà a Prati sostituire lo squalificato Ilkhan. Il turco infatti è stato espulso a Marassi allo scadere della prima frazione di gioco.  Vlasic resta l'unica certezza tecnica nel ruolo di mezzala. Sulle corsie laterali, Pedersen e Obrador partono favoriti. Occhio però ad una novità, che prevede l'avanzamento di Vlasic sulla trequarti per dare vita ad un 3-4-1-2.

In attacco tanti dubbi

Per quanto riguarda il reparto offensivo D'Aversa non avrà ancora a disposizione Ché Adams, alle prese con un problema fisico. Il candidato numero uno per partire titolare è Giovanni Simeone, alla ricerca del gol perduto. L'ultima rete dell'attaccante risale alla vittoria in trasferta contro il Verona per 0-3. Al suo fianco è ballottaggio tra Kulenovic e Zapata. Njie è pronto a subentrare a gara in corso.

