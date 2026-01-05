Toro, chi gioca contro l’Udinese? Zapata e Casadei si candidano. Ilkhan…

Le ultime novità in vista della gara contro i friulani: diversi cambi per Baroni

Piero Coletta 5 gennaio 2026 (modifica il 5 gennaio 2026 | 21:47)

DUBBI LECITI — La gara contro il Verona ha visto il Torino banchettare al Bentegodi, con una delle migliori prestazioni della gestione Marco Baroni. Simeone nel primo tempo e poi Casadei e Njie nella ripresa archiviano i tre punti e un avvicinamento alla zona Europa. Ma non c'è un attimo di respiro, perché il Torino scenderà in campo già in occasione del turno infrasettimanale. I granata accoglieranno all'Olimpico Grande Torino l'Udinese. La gara si giocherà alle 20.45 di mercoledì 7 gennaio. Non vanno esclusi dei cambi rispetto alla gara con gli scaligeri: i granata infatti affronteranno un vero e proprio tour de force, con tante gare ravvicinate.

DIFESA Per quanto riguarda il capitolo difesa si va verso la conferma dello stesso reparto visto in azione a Verona. Paleari (mai impegnato severamente contro la squadra di Zanetti) tra i pali e Ismajli, Maripan e Coco. Occhio però alla carta Tameze. Non è da escludere che il francese possa prendere il posto di uno dei tre difensori. Molto probabilmente, in caso di utilizzo dell'ex Verona, a riposare sarà Coco, che è rientrato da poco dalla Coppa d'Africa.

CENTROCAMPO A centrocampo non vanno escluse delle novità "importanti". Dopo la buona apparizione contro gli scaligeri Ilkhan è candidato ad una maglia da titolare. Non è da escludere però l'impiego di Tameze in cabina di regia. La candidatura del turco però è molto forte. Casadei prova a insediare Gineitis sul centrosinistra: l'italiano ha ritrovato la gioia del gol nell'ultimo match. Inamovibile invece Vlasic sulla parte destra del centrocampo. Per quanto riguarda le fasce, a destra ci sarà ancora Lazaro. Sull'out mancino è ballottaggio tra Nkounkou e Abouklhal, anche lui reduce da un'ottima prestazione contro il Verona.

ATTACCO Nel reparto offensivo potrebbe riposare uno tra Adams e Simeone. Zapata infatti si candida per partire titolare contro la sua ex squadra. Il colombiano farà coppia dunque con uno dei due. Pronto a subentrare c'è Njie. Il canterano granata ha di fatto chiuso la gara di Verona ed è in forte fiducia dopo la seconda rete in Serie A.