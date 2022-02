Toro, con il Cagliari ancora ampia disponibilità di posti: la capienza sarà del 75%

Domenica alle 12.30 i granata di Juric allo stadio Olimpico Grande Torino ospiteranno i rossoblu di Mazzarri: ancora tanti i posti disponibili allo stadio

Luca Sardo

Domenica 27 febbraio alle ore 12.30 il Toro - dopo il pareggio nel Derby della Mole con la Juventus - tornerà a giocare tra le mura casalinghe: allo stadio Olimpico Grande Torino arriverà il Cagliari del grande ex Walter Mazzarri che è alla ricerca di punti salvezza considerando la terzultima posizione in classifica dei sardi. Per il lunch match di domenica, allo stadio Grande Torino tornerà la capienza al 75%. Considerata la capienza dello stadio di circa 28mila persone, contro i sardi potranno esserci circa 21mila tifosi (compresi i circa 1100 destinati al settore ospiti). Osservando i posti disponibili dal sito torinofc.vivaticket.it, c'è ancora la possibilità di acquistare molti tagliandi in tutti i settori dello stadio: all'incirca sono ancora in vendita più di 9000 tagliandi (circa 3000 in Curva Maratona, 2500 in Curva Primavera, 2000 nei Distinti e altrettanti in Tribuna Granata).

PREZZI - Il Torino - in occasione dalla gara con il Venezia e di quella con il Cagliari - aveva messo in vendita dei mini-abbonamenti per i tifosi (QUI i dettagli). Per chi non avesse fatto il mini-abbonamento, ovviamente potrà acquistare il proprio tagliando presso la biglietteria Nord Stadio Olimpico Grande Torino (da lunedì a venerdì orari 10-13 e 14-18), nei punti vendita abilitati Vivaticket oppure online sul sito torinofc.vivaticket.it. I prezzi dei biglietti sono i seguenti:

20 euro in Curva Maratona (10 euro per gli Under 16)

20 euro in Curva Primavera (10 euro per gli Under 16)

25 euro in Distinti Granata (10 euro per gli Under 16)

30 euro in Tribuna Granata (15 euro per gli Under 16)

70 euro in Poltroncine Granata (35 euro per gli Under 16)

190 euro in Tribuna Grande Torino (90 euro per gli Under 16)

Ricordiamo inoltre che l'ingresso sarà gratuito per i bambini di età inferiore ai 6 anni.