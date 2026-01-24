Toro, confronto con gli Ultras al Fila: “Siamo con voi, ma rispettateci”

Al rientro dalla trasferta di Como, una sessantina di tifosi della Curva Maratona ha atteso l'arrivo della squadra davanti agli ingressi dello Stadio Filadelfia. Il pullman che trasportava i giocatori si è fermato ad alcune decine di metri dagli accesi di via Spano ed è andato in scena un primo incontro tra Baroni, Petrachi e una piccola delegazione di Ultras.

L'intera squadra, scesa dall'autobus, è quindi rimasta a colloquio con la sessantina di tifosi della Maratona per una mezzora. L'incontro è andato in archivio in un clima nel complesso sereno, monitorato dal personale della Digos e dal reparto mobile della polizia pronto a entrare in azione in caso di necessità. "Noi abbiamo sempre detto che sosteniamo la squadra, ma voi in campo rispettateci - uno dei messaggi -. Quella granata è una maglia che va onorata, non solo indossata. Chi non vuole stare a Torino se ne deve andare dai coglioni". Un messaggio recepito da Petrachi, che ha garantito massimo impegno: "Chi resta avrà il fuoco negli occhi, gli altri se ne andranno fuori dai coglioni".