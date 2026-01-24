Toro, confronto con gli Ultras al Fila: “Siamo con voi, ma rispettateci”

Toro News
Presenti 60 tifosi al Filadelfia al rientro del Torino dopo la disfatta di Como: Petrachi e Baroni a colloquio con i tifosi
Piero Coletta

Al rientro dalla trasferta di Como, una sessantina di tifosi della Curva Maratona ha atteso l'arrivo della squadra davanti agli ingressi dello Stadio Filadelfia. Il pullman che trasportava i giocatori si è fermato ad alcune decine di metri dagli accesi di via Spano ed è andato in scena un primo incontro tra Baroni, Petrachi e una piccola delegazione di Ultras.

L'intera squadra, scesa dall'autobus, è quindi rimasta a colloquio con la sessantina di tifosi della Maratona per una mezzora. L'incontro è andato in archivio in un clima nel complesso sereno, monitorato dal personale della Digos e dal reparto mobile della polizia pronto a entrare in azione in caso di necessità. "Noi abbiamo sempre detto che sosteniamo la squadra, ma voi in campo rispettateci - uno dei messaggi -. Quella granata è una maglia che va onorata, non solo indossata. Chi non vuole stare a Torino se ne deve andare dai coglioni". Un messaggio recepito da Petrachi, che ha garantito massimo impegno: "Chi resta avrà il fuoco negli occhi, gli altri se ne andranno fuori dai coglioni".

Tra vari inviti a onorare la maglia, l'incontro si è chiuso con un incoraggiamento alla squadra. A margine del colloquio, Petrachi si è trattenuto alcuni minuti a parlare con un gruppetto di tifosi: “Per me è importante portare gli uomini, ho portato Vives, Glik, Darmian. Vi prometto che darò il 100%, per me la maglia del Toro è qualcosa di speciale

