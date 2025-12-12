Toro-Cremonese i precedenti: nel 1930 l’ultima vittoria dei lombardi in Serie A

Ecco come sono andate le passate sfide della Cremonese in casa del Torino: a livello di campionato di Serie A i grigiorossi non vincono da tempo

Alessandro Balbo 12 dicembre 2025 (modifica il 12 dicembre 2025 | 19:46)

Dopo il ribaltone in casa Torino, con il ritorno di Petrachi e l'esonero di Vagnati come DS, ora bisogna guardare al campionato. Il prossimo avversario del Toro sarà la Cremonese guidata dall'ex tecnico granata Nicola, che verrà a giocare nel capoluogo piemontese. I lombardi stanno bene, 20 punti in 14 partita, una neopromossa che vuole dire la sua. Vediamo i precedenti di questa sfida all'Olimpico Grande Torino.

I precedenti sono a favore del Torino — Partiamo dall'analisi dei precedenti tra le due formazioni a Torino. Il bilancio è nettamente in favore dei granata, infatti delle 16 sfide tra le due squadre, tra Serie A, Serie B e Coppa Italia, il Torino ha vinto ben dieci volte, pareggiato quattro e perso solamente due. Anche la differenza reti pende nettamente per i piemontesi, infatti sono ben 40 i gol seganti a fronte di solo 17 incassati. Statisticamente parlando il Toro ha vinto il 62,5% degli incontri, certamente le partite non si vincono con i dati però almeno questo può essere di buon auspicio per i ragazzi di Baroni.

L'ultima vittoria della Cremonese a Torino quasi un secolo fa in Serie A — Fra tutti questi dati il più interessante risale all'ultima vittoria dei grigiorossi in Serie A contro i granata. Infatti, la Cremonese riuscì a imporsi a Torino la prima volta nel lontano 1930 (partita finita 2-3) al Filadelfia, l'unico successo nelle sette trasferte dei lombardi in Piemonte. Per completezza, i grigiorossi vinsero anche una gara (0-1) di Serie B a Torino al Delle Alpi nella stagione 1996\97. Per tornare invece ai giorni nostri, l'ultima sfida tra Torino e Cremonese all'Olimpico Grande Torino è il 2-2 della stagione 2022\23, reti di Sanabria su rigore, poi Tsadjout , Valeri, e infine Singo. Sabato si vedrà se la Cremonese riuscirà o no a spezzare questa maledizione.