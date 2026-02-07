Toro, da Nkounkou a Biraghi: la situazione degli esuberi

Il mercato invernale è concluso e a meno di grandi sorprese legate a mercati esteri, solo per quanto riguarda eventuali cessioni, le trattative sono terminate. Ad oggi, dunque, il Torino si porta dietro giocatori che non hanno trovato sistemazione e che al momento sono ai margini del progetto. Come si comporterà la società con gli esuberi rimasti sotto la Mole?