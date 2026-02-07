Toro, da Nkounkou a Biraghi: la situazione degli esuberi

Biraghi e Sazonov: fuori dai piani—
Poi ci sono Cristiano Biraghi e Saba Sazonov, che risultano totalmente fuori dal progetto tecnico. Vista la difficoltà di trovare una sistemazione in mercati esteri, si dovrà capire se resteranno ai margini o verranno reintegrati anche loro. In questa situazione si crea però un doppio rischio, da un lato avere risorse che non partecipano al progetto e che verrano poi cedute in estate ad un valore molto basso, dall’altro doverle rispolverare all’improvviso in caso di emergenza, senza ritmo e senza fiducia.
Ilic, il limbo degli infortuni: sempre a disposizione, mai davvero—
E infine Ivan Ilic, caso diverso: non è un esubero, ma un giocatore discontinuo. Nelle settimane invernali si è parlato di recupero dall’infortunio e di necessità di ritrovare condizione (anche mentale) per provare a tornare a pieno del progetto. Ma la sua stagione è caratterizzata da piccoli infortuni che non gli permettono di trovare la giusta condizione. In oltre, anche volendo, Ilic non può essere gestito come un esubero, perché il Torino rischierebbe di perderci troppo. Parliamo di un investimento importante che non può essere lasciato ai margini per non veder deprezzato il suo cartellino.
