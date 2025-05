Toro, Dembele bene contro il Venezia: perchè non scommetterci nelle ultime gare?

Nella precedente partita giocata e vinta in casa contro l'Udinese avevamo visto un Torino già in procinto di progettare il futuro per capire su chi puntare e chi no in vista della prossima stagione con Perciun e Dembele che oltre ad aver propiziato il 2-0 hanno mostrato buone cose su cui poter lavorare. Nell'ultimo match in archivio, quello contro il Venezia terminato 1-1, Vanoli e Godinho hanno puntato nuovamente sui due giovanissimi granata, specie su Dembele, a cui è stato concesso tutto il secondo, ovvero minuti di una partita delicata da dover recuperare.

Dembele, una freccia in più per il finale di stagione

L'ingresso in campo del francese contro la sua ex squadra è stata positiva: entrato nella ripresa dopo i fischi scrocianti alla squadra al termine del primo tempo, il terzino ha preso il posto di Walukiewicz e, insieme ai nuovi ingressi di Adams e Perciun, ha dato senza dubbio una scossa ai compagni. Al di là dei numeri della prestazione su cui si può lavorare ancora, il numero 21 granata ha contribuito ad aumentare il livello di pericolosità del Torino con la voglia di provare a determinare dando qualcosa in più in attacco: bella occasione per lui contro la sua ex squadra, prova a fare il suo e si fa vedere, la qualità tecnica non è delle migliori ma ce la mette tutta e fa qualcosa di utile. Questa la sua pagella relativa al match col Venezia, a dimostrazione della bontà della prestazione di Dembele. Per lui 33 palloni giocati, 16 passaggi riusciti, un'occasione creata, 10 duelli vinti su 15 totali (aerei e tackle) in 53 minuti effettivi di gioco nel secondo tempo con recupero compreso. Quella di venerdì scorso è stata la partita con più minutaggio in stagione per il francese, che sia forse un indizio per un finale di stagione da protagonista? Walukiewicz è reduce forse da una della peggiori prestazioni della sua stagione e, con l'obiettivo raggiunto e le ultime partite di campionato da giocare senza più stimoli, si potrebbe puntare su coloro che invece si giocano il proprio futuro con la maglia granata sulle spalle. Uno di questi è proprio Ali Dembele che Vanoli ha voluto tenere con se dopo lo scorso anno a Venezia, e che potrebbe puntare sul terzino francese per fargli giocare le proprie chance di un futuro a tinte granata anche nella prossima stagione. Viste le prestazioni negative di Walukiewicz come terzino, potrebbe essere l'occasione giusta per vedere il 21 granata, schienando dunque titolare un giocatore di ruolo come Dembele a cui, come ha dimostrato contro la sua ex squadra, non mancano di certo gli stimoli.