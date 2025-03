Toro, ecco di nuovo l’Empoli: coi toscani già due crocevia della stagione granata

Dalla Coppa Italia al Castellani

La prima sfida contro i toscani in stagione è stata quella in Coppa Italia a settembre. Una sfida a cui il Torino arrivava in un gran momento di forma, era primo in classifica dopo cinque giornate di campionato, mentre l'Empoli gravitava in acque sicure. Difatti, le due squadre scesero in campo proponendo un ampio turnover, soprattutto i toscani, che si rivelò vincente per l'Empoli, gol vittoria al 90' minuto del riservista Haas, e deleterio per i granata. Da li in poi iniziò una crisi di risultati per il Toro, unica vittoria contro il Como in casa, fino alla vittoria di dicembre proprio contro l'Empoli, con il gol da centrocampo di Adams, che aveva colpito i toscani già in Coppa Italia. Da lì in poi la lenta ripresa della squadra di Vanoli.