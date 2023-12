Toro, ecco Marinelli: arbitro con poca esperienza e il cartellino facile

A dirigere il match in programma sabato 16 dicembre alle ore 20.45 tra le mura del Grande Torino tra i granata di Juric e l'Empoli ci sarà Livio Marinelli, arbitro della sezione di Tivoli. Sarà la seconda volta che l'arbitro laziale dirigerà una gara del Torino: l'unico precedente risale al 2022. Il 10 gennaio dell'anno scorso il Torino di Juric in quell'occasione si impose per 4-0 sulla Fiorentina di Vincenzo Italiano: a decidere il match furono i gol di Brekalo (autore di una doppietta), Singo e Sanabria. Marinelli gestì bene la gara, non commettendo alcun errore. Il direttore di gara - analizzando le altre gare in cui ha arbitrato in questa stagione in Serie A - ha il cartellino facile: sono infatti 19 i cartellini (18 gialli e un rosso) estratti da Marinelli in tre partite. Dopo le polemiche sollevate dai granata per i recenti e numerosi torti arbitrali subiti, è stato designato un arbitro con poca esperienza in Serie A.