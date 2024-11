Toro, emergenza infortuni: già 12 giocatori costretti ai box da inizio stagione

È allarme infortuni per il Toro, costretto da settimane a fare i conti con una rosa ristretta da problemi fisici di vario genere. Spicca ovviamente il lunghissimo stop di Zapata, punto di svolta in negativo della stagione. Ma per il colombiano - così come per Ilkhan - si tratta di infortuni traumatici impossibili da prevenire. A spaventare sono piuttosto le problematiche di natura muscolare.