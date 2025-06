Torino, ancora un trofeo: la femminile alza la Supercoppa

Sono settimane di successi in casa Torino e dopo le vittorie delle Under 18 e 17 la squadra femminile porta un altro trofeo sotto la Mole. La prima squadra femminile del Torino FC ha vinto la Supercoppa Calcio battendo 5-0 l’Alessandria e conquistando il quarto trofeo della sua stagione - dopo il campionato di Eccellenza, la fase regionale di Coppa Italia Eccellenza e la fase nazionale di Coppa Italia Eccellenza -. Nonostante l'ampio risultato, quella delle ragazze granata è una vittoria tutt'altro che scontata. Torino e Alessandria si erano infatti sfidante già 3 volte in stagione, in partite più che mai equilibrate. In campionato le granata hanno chiuso con soli 3 punti di vantaggio dalle rivali, vincendo 1-0 all'andata e perdendo invece al ritorno con lo stesso risultato, ma a parti invertite. A Gennaio, poi, le due rose si sono conteste anche la Coppa Italia Eccellenza, alzata dal Torino dopo una partita molto combattuta, terminata poi 3-2. La Vittoria della Supercoppa Eccellenza è dunque il coronamento di una grande stagione per le ragazze del Toro, che ora si preparano ad affrontare la Serie C.